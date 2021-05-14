Netflix Türkiye'den 'La Casa de Papel' duyurusu

Geniş hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.

Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5 pic.twitter.com/U4Q8DNu5kH — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

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