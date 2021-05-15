Çin, Zhurong'un Mars'a iniş yaptığını açıkladı

Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.
There is certainly life on #Mars! We're the life of the party! #Zhurong #Tianwen1 #CNSA @CNSA_en pic.twitter.com/cC8pZVmyVt— China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) May 15, 2021
ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
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