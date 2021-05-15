Sinir krizi geçirip babasını öldürdü, annesini, iki kuzeni ve üç jandarmayı vurdu

İzmit'te sinir krizi geçiren bir kişi dehşet saçtı. 28 yaşındaki Edip Bayram önce babasını öldürdü, annesini, 2 kuzeni ve 3 jandarmayı da vurdu.

İzmit’te, Edip Bayram pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Baba Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, anne ile iki kuzeni yaralandı. Edip Bayram'ın olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açması sonucu bir astsubay ile iki uzman çavuş yaralandı.

DHA'nın haberine göre yaralanan iki kuzen ile üç jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapattı. Bu sırada yaralanan anne de evde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri evin çevresini sarıp operasyonu sürdürürken, Edip Bayram ise ateş açmaya devam etti.