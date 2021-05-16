İstanbul’da öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber Anadolu Yakası Çekmeköy bölgesinde dolu yağışı etkili oldu.
İHA'nın haberine göre doluya karşı bazı vatandaşlar araçlarını örtülerle korumaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşların araçları dolu yağışından hasar gördü.
Öte yandan, Çekmeköy’de de etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.
İstanbul'da mayıs ayında dolu yağdı https://t.co/PtG4YIU4Ra pic.twitter.com/WgQT1dRuJa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 16, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)