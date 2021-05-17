İşitme engelli milli futbolcu Hüseyin Er hayatını kaybetti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yayınladığı başsağlığı mesajında, "Futbol milli takım sporcumuz Hüseyin Er'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hüseyin'e, işitme engelliler camiamız adına, Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Milli futbolcu Hüseyin Er'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.