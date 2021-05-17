İnsanlar ofislere dönmeye başladıkça hayvanlarda 'ayrılık anksiyetesi' riski artıyor

İnsanların koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın süredir evden çalışması nedeniyle, evcil hayvanlar da sahiplerinin varlığına alıştı.

Ancak hayvanlar, insanların işe dönmeye başlamalarıyla birlikte 'ayrılık anksiyetesi' riski ile karşı karşıya. Bazı evcil hayvan sahiplerinin de, yeni sahiplendikleri hayvanları barınaklara geri götürdüğü belirtiliyor.

Dogstown hayvan bakım merkezinin sahibi Adam Feingold, Seattle Times'a yaptığı açıklamada, işe dönmeye başlayan insanlardan 'hayvanlarıyla ilgilenmeleri için çok sayıda telefon aldıklarını' söyledi.

Feingold, "İnsanlar hayvanlarının yalnız kalmadığından emin olmak istiyor. Onlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

© AFP 2021 / MAURO PIMENTEL Seul'de Kovid-19 hastalarıyla teması olan evcil hayvanlara ücretsiz test yaptırılabilecek diyen sosyal hizmet görevlisi ve terapist Karyn Hoffman da, "Araştırmalar, hayvanların üzerimizde sakinleştirici bir etkisi olduğunu gösteriyor. Hayvanınız arkadaşınızsa, evden çıktığınızda onları özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Petmate ise, hayvanseverlere evcil hayvanlarını yalnız kalmaya süreç içerisinde alıştırmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Buna göre, hayvanlar için yeni bir rutin oluşturmak çok önemli ve bu rutin belirli bir zamana uyum sağlamaları konusunda hayvanlara yardımcı oluyor.

'Ne kadar zor olursa olsun başlamanız gerekiyor'

Petmate ayrıca, "Ne kadar zor olursa olsun, onları yalnız bırakmaya başlamanız gerekiyor" dedi.

Öte yandan, köpeklerin günlük bakım merkezlerinin maliyetleri yüksek olsa da, onları sosyalleşebilecekleri alanlara bırakmanın olumlu etki yarattığı belirtiliyor.

'En İyi Dostlar Hayvan Topluluğu' direktörü Eric Rayvid ise, "Son derece zor bir yıl geçirdik ve evcil hayvanlarımız bizim için oradaydı, bir yıl boyunca bize arkadaşlık ve rahatlık sağladı" dedi ve şunları söyledi:

"Hayvanlar için yapılacak bazı ayarlamalar sonucunda, insanların işe geri dönmesi sürecinin başarılı bir şekilde devam edememesinin hiçbir nedeni yok."