'Charlie parmağımı ısırdı' videosu NFT ile satışa çıkarılıyor

Bir zamanların viral videolarından 'Charlie bit my finger' (Charlie- parmağımı ısırdı), NFT ile açık artırmaya sunulacak. Videoya internet üzerinden erişim, müzayededen sonra mümkün olmayacak.

880 milyonun üzerinde izlenme sayısına sahip olan viral video, ortaya çıkışının 14. yıldönümünde açık artırmaya çıkarılacak.

Kids from 'Charlie Bit My Finger' will auction iconic video as NFT https://t.co/rcJFPSHCCa pic.twitter.com/l5Ivxqmb8N — New York Post (@nypost) May 17, 2021

​Böylelikle döneminin en viral videolarından biri olan videoya internet üzerinden erişim artık mümkün olmayacak.

Şu anda 14 yaşında olan Charlie, İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki aile evinde konuştu. Charlie, "Bizim videoyu paylaştığımız zamanlar YouTube yeni bir şeydi. Şu an ise NFT yeni ve heyecan verici bir şey" ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan 2 kardeş, NFT ile satılacak görüntülerin müzayededen sonra ortadan kaldırılacağını doğruladı.

Charlie ve Harry adında iki kardeşin sevimli görüntülerinin paylaşıldığı 'Charlie bit my finger' adlı video , 'Felaket Kız' görseli gibi NFT ile satılan dijital eserler kervanına katılacak.