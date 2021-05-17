DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Dünya, aşı Apartheid'ı dönemine girdi

Bugün yaptığı açıklamada DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dünyanın bir "aşı Apartheid'ı" seviyesine eriştiğini ve bu durumun artık bir risk olmaktan çıktığını ifade etti.

Paris Barış Forumu etkinliğinde konuşan Genel Sekreter, "En büyük sorun paylaşım eksikliğidir. Bu yüzden çözüm daha paylaşımcı olmaktır" dedi.

Daha önce de Ghebreyesus, Kovid-19 aşı üreticilerini, COVAX programı kapsamında Hindistan'a aşı sevkiyatı planının erkene çekilmesi talebinde bulunmuştu.