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    AT&T - Discovery

    HBO ve Warner Bros'un sahibi AT&T, Discovery ile birleşiyor: 43 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    HBO ve Warner Bros stüdyolarının sahibi AT&T ile HGTV ve TLC gibi lifestyle TV kanallarına ev sahipliği yapan Discovery, birleşme kararı alarak 43 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

    HBO ve Warner Bros stüdyolarının sahibi AT&T ile HGTV ve TLC gibi lifestyle TV kanallarına ev sahipliği yapan Discovery, içeriklerini birleştirme kararı alarak 43 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı.

    Discovery CEO'su David Zaslav, Harry Potter ve Batman'in imtiyaz hakları, haber kanalı CNN, spor, aşçılık, doğa ve bilim programları da dahil olmak üzere Hollywood'un en güçlü stüdyolarından birini içerecek olan yeni yapıyı yönetecek.

    Söz konusu hamle, ABD'li medya devi Time Warner'ın 2018'de AT&T tarafından 108.7 milyar dolara ve 2015'te uydu TV hizmeti DirecTV'nin de 68 milyar dolara satın alınması da dahil bir dizi anlaşma aracılığıyla bir medya gücü oluşturmaya yönelik iddialı bir plana işaret ediyor.

    Öte yandan LightShed Partners'ın ortağı Rich Greenfield, Discovery'deki hisselerin pazar günü öncesi yaklaşık yüzde 16'lık bir artışla 41.3 dolara yükseldiğini, ancak daha sonra yüzde 2 düştüğünü söyledi.

    Greenfield, yaptığı açıklamada, "Bu şirketin varlıkların kontrolünü ele alması bir yıl sürecek. Yeni şirket anlaşmadan sonra daha iyi olacak, ancak bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.

    Duyurunun ardından AT&T'nin hisseleri ise, yaklaşık yüzde 3 artarak 33.23 dolara yükseldi. Yeni şirkette AT&T hisselerinin yüzde 71'i AT&T hissedarlarına ve yüzde 29'u Discovery yatırımcılarına ait olacak.

    Yeni şirketin kurumsal değeri 120 milyar doları aşacak ve WarnerMedia'nın 43 milyar doları ve Discovery'nin 15 milyar dolarıyla 58 milyar dolarlık bir borç yükü olacak.

    Şirketin ismi haftaya açıklanacak

    İdareciler, yeni şirketin adının önümüzdeki hafta açıklanacağını, mevcut WarnerMedia CEO'su Jason Kilar'ın gelecekteki rolü ve diğer detaylar üzerindeki çalışmaların henüz neticelenmediğini bildirdi.

    Şirketler birleştiğinde, içeriklere yaklaşık olarak 20 milyar dolar harcanacak ve bu, Netflix'in bu yıl harcayacağı 17 milyar dolardan fazlasını oluşturuyor. Bununla birlikte Zaslav, gelecekte bu yatırımı artırmayı bekledikleri bilgisini paylaştı.

    Etiketler:
    Discovery Channel, AT&T, Warner Bros, HBO
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