Bodrum’da ‘geyik böceği’ görüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan ‘geyik böceği’ görüldü.

Bodrum'da yaşayan güvenlik görevlisi Nilüfer Kaya, Konacık Mahallesi’nde çalıştığı mağazanın önünde, 6 santimetre boyunda bir böcek buldu. İnternetten araştırma yapan Kaya, böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi.

Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, “Antenli, altı taraklı bir böcek. Boyu 6 santimetre. Sonra doğaya saldım” dedi.

Kaya’nın çektiği fotoğrafları inceleyen Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri de böceğin geyik böceği olduğunu doğruladı. Dünyada sadece Amanoslarda yaşayan geyik böceği Japonya’da çizgi film kahramanı, ayrıca koleksiyoncuların da gözdesi.

Geyik böcekleri, satışı yasak olmasına karşın internette 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.