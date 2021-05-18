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    Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti

    © REUTERS
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    Son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin yüzerek ya da dalgakıranın olduğu yerden yürüyerek İspanya'ya bağlı Ceuta kentine geçtiği bildirildi.

    İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

    Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberlerde, sadece bir gün içinde yaşanan düzensiz göçmen akını sonrasında Ceuta'daki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı bilgisi paylaşıldı.

    Ceuta yerel yönetimi kaynakları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı düzensiz göçmenlerin sanayi sitesindeki depolarda tutulduklarını bildirdi.

    'Fas'a geri gönderildiler'

    Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ceuta sınırında güvenliği sağlama ve mevcut protokol kapsamında yasa dışı giriş yapan göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

    © REUTERS
    Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti
    Öte yandan, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerden 1500 kadarının ülkelerine geri gönderildiğini, bunun devamının geleceğini ve İspanyol sınırlarını koruyacaklarını açıkladı.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Fas ile yaşanan krizden dolayı, bugünkü resmi programında yer alan Paris ziyaretini iptal ettiğini, Afrika Ekonomisi Finansmanı Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu.

    Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu andaki önceliğim Ceuta'ya normalliği geri getirmektir. Ceuta vatandaşları, İspanya hükümetinin mutlak desteğine sahip olduklarını, güvenliklerini sağlamak ve herhangi bir zorluk karşısında ülkenin bir parçası olarak bütünlüklerini savunmak için azami kararlılığa sahip olduklarını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

    Sanchez, Ceuta'ya geçen Faslı düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda hükümetinin 'maksimum kararlılıkla hareket edeceğini' vurguladı.

    İspanya Başbakanı'nın bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Fas ile yaşanan krize ilişkin soru almadan bir değerlendirme yapacağı bildirildi.

    Bu arada, Ceuta yerel yönetimi kaynakları da binlerce düzensiz göçmenin sokaklarda olduğunu, göçmen barınma merkezlerinin kapasitelerinin çok üzerinde bulunduğunu, kentte olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

    Fas yönetimi ise düzensiz göçmen krizine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

    İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı
    © DHA
    Uçucu kül çuvalının içinden Fas uyruklu bir göçmen çıktı
    İspanyol basınında yer alan, 'Düzensiz göçmen akınının, Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışmasından kaynaklandığına' ilişkin iddialara, "Bunun hiçbir kanıtı yok" şeklinde cevap veren Laya, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu olaya, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklar neden olamaz. Bir insanlık eylemine tepki olarak gençlerin ve çocukların hayatlarının gönüllü olarak tehlikeye atılabileceğini düşünmüyorum. Fas ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi için göç sorununa karşı iş birliği temeldir."

    Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın bugün yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetinin Fas sınırında devriye gezmek üzere Ceuta'ya asker gönderdiği belirtildi.

    "Askerler hemen gönderilecek" diyen kaynak ayrıca, kaç askerin gönderileceğine ilişkin herhangi bir bilgi sunmadı.

    Ceuta hükümet sözcülerinden biri de, askerlerin sokaklarda düzeni sağlamak için polisle birlikte çalışacağını söyledi.

    Fas ve İspanya arasında diplomatik kriz

    Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'dan itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla yüzerek ya da yürüyerek 6 bine yakın kişi Ceuta tarafına geçmişti.

    Düzensiz göçmenlerin arasında geniş aileler, 700'den fazla çocuk ve kadınlar da bulunurken, 1 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

    Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

    Bu yıl son olarak 25-26 Nisan'da 40'ı çocuk 149 Faslı düzensiz göçmen yüzerek ülkelerinden Ceuta'ya geçmişti.

    Etiketler:
    İspanya, Fas
    Topluluk kurallarıTartışma
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