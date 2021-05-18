BTK, Türkiye'de kaç adet numara taşıma işlemi yapıldığını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yayınladığı raporda Türkiye'de toplam 153 milyon 354 bin 381 numara taşıma işleminin yapıldığını açıkladı. En çok abone kazanan operatör Turkcell oldu.

Numara taşıyarak mobil operatör değiştirime özelliği ilk olarak 9 Kasım 2008 tarihinde başladı.

2008’den 2021 Ocak'a kadar taşıma işlemi sayısı 153 milyon 354 bin 381’e ulaştı. Ulaşılan sayının 151 milyon 91 bin 343’ünü cep telefonu numarası taşımaları, 2 milyon 263 bin 38’ini ise sabit hat numaraları oluşturuyor.

2020’nin dördüncü çeyrek verilerine göre numara taşımayla en çok net abone kazanan operatör Turkcell oldu. Turkcell 38 bin, Türk Telekom 6 bin abone kazandı. Vodafone ise net 44 bin abone kaybı yaşadı.

Cep telefonu taşıma sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 10.29 oranında azaldı. Türkiye’de 82 milyon 128 bin 104 adet mobil abone bulunuyor. BTK’nın 2020 dördüncü çeyrek verilerine göre mobil abone sayısı dağılımında Turkcell yüzde 40.7 ile birinci sırada. Ardından yüzde 31.1’lik pay ile Vodafone ve yüzde 28.2 ile Türk Telekom geliyor.