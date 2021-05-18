Aksaray'da evinden kaçırılan 15 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi

Aksaray’da evlenme amacıyla kaçırılan 15 yaşındaki Duygu C. güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla koruma altına alınan genç kız daha sonra ailesine teslim edildi.

Aksaray’ın Sevinçli köyünde 20 yaşındaki Umut Ç. aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki Duygu C’yi kaçırdı. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri D.C.’yi kısa sürede buldu. D.C. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Kızlarına kavuşan anne Leyla C. ve baba Şakir C. çifti olaydan duydukları üzüntülerini dile getirirken kızlarına kavuştukları için çok sevindiklerini söylediler.

Sevinçli Köyü Muhtarı Nurettin Şener ise yaşanan olayın hemen ardından durumun güvenlik güçlerine bildirildiğini ve yapılan araştırma sonunda Duygu C’nin bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildiğini aktarardı.

Şener, “Sevinçli köyümüzde olumsuz bir olay olmuştu. Valimizin araya girmesiyle kızımızı bularak aileye teslim ettik. İşi tatlıya bağladık. Aile ile herhangi bir sorunumuz kalmadı. Şu anda barış sağlandı. Valimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



