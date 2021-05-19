İtalya'da sular altındaki bir köy 70 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İtalya'da yer alan Curon köyü bir romana ve bir Netflix serisine ilham veren Resia Gölü'nden yükselen 14. yüzyıldan kalma bir kiliseye ait kulesiyle biliniyor.
İki doğal gölün kesişme noktasında yer alan köy 1950'de sular altında kalmasının ardından Glorenza'daki hidroelektrik santralinde yılda 250 milyon kWh üretilen elektriğin kaynağı olmuştu.
Bölge sakinlerinin itirazına rağmen yetkililer bir baraj inşa ederek çevredeki iki gölü birleştirmiş ve bölgedeki 160 evi su altında bırakmıştı. Curan halkı da başka bölgelere taşınmak zorunda kalmıştı.
Hidroelektrik santrali için sular altında bırakılan Curon kasabasının son izi olan kilise kulesi ve köyün kalıntıları suların geçici olarak çekilmesiyle 70 yıl sonra tamamen görünür oldu.
I'd like to visit :-)— The Raspberry (@IAmTheRaspberry) May 18, 2021
'Repair works at a reservoir in Italy have revealed the remains of a village that had been submerged for decades.'https://t.co/2mlnyw9x9z#LakeResia #curon
📷LUISA AZZOLINI pic.twitter.com/9yS30ku36J
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kilise dışında merdivenler, duvarlar ve şarap mahzenleri de görülüyor.
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