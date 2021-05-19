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    Evinin terasından düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti

    © DHA
    Yaşam
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    İzmir'in Konak ilçesinde, terastan düşme sonucu ağır yaralanan Derya Kılıç'ın tutuklanan erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın "Bir bayan arkadaşım aradı. Bu yüzden Derya ile tartıştık. Derya teras kenarına gitti. Ayağı kaydı düştü" ifadesi görgü tanığının ifadesiyle çelişti.

    İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında yaşanan tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    'Ayağı kaydı düştü, ben itmedim'

    İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Özarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Özarslan’ın emniyetteki ifadesinde, "Derya Kılıç ile yaklaşık 1 aydır arkadaşlığımız var. Olay günü Derya sabah benim evime geldi. Öğle saatlerinde de gitti. Akşama doğru da bir kız arkadaşıyla birlikte tekrar geldi. Benim yanımda da erkek arkadaşım vardı. Dördümüz alkol aldık. Sonra Derya’nın yanında getirdiği kız arkadaşıyla benim yanımda olan arkadaşım birlikte çıktılar. Bir süre sonra da beni bir kadın arkadaşım telefonla aradı. Telefonu kapattıktan sonra Derya kıskandı. Benimle tartışmaya başladı. Teras katında bulunan parmaklıkların arkasına geçtiği sırada ayağı kaydı ve düştü. Ben itmedim" dediği belirtildi.

    'Koştum ama yetişemedim'

    © DHA
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    Aynı apartmanda oturan isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı ise polise verdiği ifadesinde Kılıç’ın terastan sarktığını, yardıma koştuğunu ama yetişemediğini belirterek, "Evimde otururken pencereden bir bayanın terastan sarktığını gördüm. Koştum ama yetişemedim. Onun öncesinde ise herhangi bir tartışma sesi duymadım. Bağrışma duymadım" dediği bildirildi.

    Parmaklarını oynattı

    Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Derya Kılıç’ın parmaklarını oynatmaya başladığı belirtildi.

    Silah gösterip tehdit etmiş

    Bu arada Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları belirlendi. Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin’i tehdit ettiği belirtildi. Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan’ın barışıp, ilerleyen dönemde ilişki yaşamaya başladıkları öne sürüldü.

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti
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