Uzmanı anlattı: Sosyal medyadaki akciğer testi doğru mu, aldatmaca mı?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Muhammed Akkoyunlu, sosyal medyada son zamanlarda sıklıkla paylaşılan 'akciğer testini' değerlendirdi. Akkoyunlu, "Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir durum da değil. Nefes tutma, ne kadar konsantre olduğunuza bağlı olarak gelişen bir olay" dedi.

Sosyal paylaşım sitelerinde son günlerde, akciğerlerin ne kadar sağlam, güçlü olduğunu ölçtüğü iddia edilen bir test dolaşıyor. Testte 1'den 10'a kadar ağır ağır ilerleyen bir halka var. Nefesin 5'ten daha uzun süre tutulması durumunda akciğerlerin sağlam olduğu ileri sürülüyor.

Peki bu iddia doğru mu? Nefesi uzun tutma akciğerin sağlıklı olup olmadığını gösterir mi? Akciğerlerin sağlam, güçlü olup olmadığı nasıl öğrenilir? Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Muhammed Akkoyunlu, şunları söyledi:

'Testin bir anlamı yok'

"Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil, onu söylemek lazım. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir durum da değil. Nefes tutma, ne kadar konsantre olduğunuza bağlı olarak gelişen bir olay. Ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Bu testin, akciğerleri değerlendirmek açısından herhangi bir anlamı söz konusu değil.

Here is a quick and easy way to test the capacity of your lungs. Hold your breath and watch the red ball spin while you count the number of spins. The more number of spins you can hold your breath, better is the health of your lungs.#Lungs #LungTest #ExpertDoctor #Covid19 pic.twitter.com/i9x9zySljB — Zydus Hospitals (@ZydusHospitals) May 14, 2021

Şunu bilmemiz lazım akciğerler 27 yaşına kadar gelişir, bu çok önemli. Gençler için bir fırsat sunuyor. Bu dönem içerisinde sağlıklı beslenirlerse, düzenli egzersiz yaparlarsa ki bizim için en sağlıklı egzersiz düzenli yürüyüştür.

Bizim için en önemli testlerden birisi 6 dakikalık yürüme testi. 6 dakikada ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir aslında. Erişkinler için 550-600 metre oldukça idealdir. Akciğerleriniz sizin hareketinize izin veriyorsa fonksiyonunu gösteren şey budur."