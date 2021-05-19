Burak Sergen: Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey

Bir ay önce koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, normal odaya alındı. Nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastanede fotoğraf çektiren oyuncu, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre, sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey. Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum" dedi.

Nihan Ünsal ise "Durumu iyi ama Kovid'in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor" ifadesini kullandı.