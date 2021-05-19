AB aşının iki dozunu da olanlara sınırları açma kararı aldı

AFP ajansının aktardığı habere göre, Avrupa Birliği (AB) sınırlarını 'tam olarak aşılanmış' kişilere açma konusunda anlaşmaya vardı.

AB üyesi ülkeler koronavirüse karşı tamamen aşılanan yolculara seyahatin serbest olması konusunda anlaştılar. Böylece AB'de daha fazla seyahat hareketliliği başlamış olacak.

AB'nin onayladığı aşılar geçerli olacak

Avrupa Komisyonu planı kapsamında haziran ayı başında İngiltere gibi Covid enfeksiyonu oranı düşük ülkelerden tatilcilere ve tamamen aşılanmış herkese yeniden açılacağı konuşuluyordu.

AFP'nin haberine göre yetkililer, ülkelerden aranacak anlaşma ile AB sınırlarının en geç haziran ayı başında yeniden açılacağını ifade etmişlerdi.

AB'ye seyahat etmek isteyenler üzerindeki sıkı kısıtlamalar geçen yıldan beri yürürlükte.

Komisyonun önerileri uyarınca üye devletler, varıştan en az 14 gün önce aşının son dozunu almış kişilerin AB'ye seyahatlerine izin verecekler.