Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştu

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, hayranı olduğu Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi.

The Godfather ve Scarface filmlerinin yıldızı Al Pacino’nun hayranı olan Nusret hayaline kavuştu. 6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, usta oyuncu ile buluştu.

Nusret, Al Pacino ile fotoğraflarını Instagram hesabından “Bir hayalim daha gerçek olmişkeee” notu ile paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)'in paylaştığı bir gönderi

Son verdiği röportajda “26 senedir çalışıyorum. 26 senede toplasan 26 gün izin kullanmamışımdır” diyen Gökçe, “Her zaman işimin başındayım. Günde 18-20 saat çalışıyorum. Toplam çalışmış olduğum saat, bir insanı iki defa emekli edecek saate denk gelir” sözleriyle dikkat çekmişti.

Al Pacino, önümüzdeki günlerde House of Gucci filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.