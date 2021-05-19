Gwyneth Paltrow'un piyasaya sürdüğü 'vajina kokulu' muma 5 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'de Colby Watson isimli bir kişi, Gwyneth Paltrow'un Goop markasına ait 'vajina kokulu mum'un yatağının başındayken patlaması nedeniyle 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Colby Watson, Gwyneth Paltrow'un Goop markasına ait 'vajina kokulu mumu' 3 saat boyunca yaktıktan sonra patladığını iddia etti.

Mahkeme belgelerinde Watson'un yatağının yanındaki komodinin üzerinde patlayan mum alev aldı ve mobilyada ve yatakta yanık izleri bıraktı.

Watson'ın avukatları, müvekkilleri ve gelecekte hatalı mum aldığı için tehlike yaşayabilecek kişiler adına 5 milyon dolar tazminat talep ettiklerini belirtti.

It seems like another one of Goop’s “vagina”-scented candles reportedly exploded. Meanwhile, Goop claims “this claim is frivolous and an attempt to secure an outsized payout from a press-heavy product” https://t.co/736DKqPKoz — The Cut (@TheCut) May 19, 2021 ​​Goop ise suçlamaların yersiz olduğunu belirterek mumun satıldığı internet sitesinde 'iki saatten uzun süreli yakılmamasına dair uyarı notu bulunduğunu' açıkladı.

Watson, sitede uyarı bulunsa da bunun yetersiz olduğunu ve Goop'un "mumların kusurlu olduğunu bildiğini" iddia etti.

Goop'un aynı mumunun patladığına dair haberler geçen aylar da The Guardian'da yer almıştı. Jody Thompson isimli bir kadın iş yerinden kendisine bu mumun hediye edildiğini ve yaktığı anda mumun patladığını söylemişti.

Şu anda stok dışı olarak görülen 'vajina kokulu mum' Goop'un sitesinde "Komik, mükemmel, seksi ve beklenmedik derecede güzel bir koku" olarak tanıtılıyor. Ürün üzerinde büyük harflerle "Mumu görebileceğiniz bir noktadan yakın. Alev alabilecek şeylerden uzak tutun. Çocuk ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Stabil, sıcağa dayanıklı yüzeylerde tutun. Bir seferde iki saatten uzun yakmayın" ifadeleri yer alıyor.

Paltrow, 75 dolara (yaklaşık 550 TL) satılan mumu Ocak 2020'de piyasaya sürmüştü.