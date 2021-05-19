Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Sürücü ve eşi kazayı yara almadan atlattı.

Saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde sürücü Abdulaziz E. otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza basınca 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu.

İHA'nın haberine göre ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin içinden çıkmakta zorlanan Abdulaziz E. ve eşi Duriye E, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla otomobilden çıkarıldı. Ambulansa alınan çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.