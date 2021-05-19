Maçka Parkı'nda yoğun kalabalık

Tam kapanmanın ardından güzel havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, Maçka Parkı’na akın etti. Parka gelenlerin büyük bir çoğunluğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği gözlemlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta uygulanan tam kapanma geçtiğimiz gün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

17 günlük tam kapanmanın ardından günlerce evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tatil olmasını fırsat bilerek sokaklara, meydanlara ve parklara akın etti.

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli’de bulunan Maçka Parkı’ydı. Tüm uyarılara rağmen Maçka Parkı’na yüzlerce kişi geldi.

Parka gelenlerin büyük bir çoğunluğunun maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Beşiktaş taraftarları da parktaydı

Takımları şampiyon olan Beşiktaş taraftarları da Maçka Parkı’na gelenler arasındaydı. Beşiktaşlı taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat yaparak parkta dolaştı.