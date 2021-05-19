Karabük'te 4 yıldır park halinde duran otomobil alev alarak küle döndü

Yeşilmahalle Cami Altı Sokak’ta Fatih Aydemir’e otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aracın alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, görüntülerde araçtan patlama sesi de geldiği ifade edildi

Park halinde bulunan aracın üstünde bulunan apartmanın dış cephesinde bulunan ısı yalıtımının alev almadan söndürülmesi faciayı engelledi.

Apartman sakinleri yaklaşık 4 yıldır park halindeki otomobili bulunduğu yerden defalarca söylemelerine rağmen almadığı için araç sahibinden şikayetçi oldular.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.