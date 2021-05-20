İmamoğlu’ndan Ceza’ya: Enerji ve tempon müthiş, çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu kent

Rapçi Ceza ile 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen İmamoğlu, “Enerji ve tempon müthiş. İstanbul’a iyi geldi onu söyleyeyim. Enerjinizle, ritminizle çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu İstanbul, size söyleyeyim. Benim kalbimden öyle geçti” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyu sürdürdüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini, Kuruçeşme Arena'da noktaladı.

Ceza, Can Bonomo ve Ayben'in sahne aldığı ve çevrimiçi olarak İstanbullularla ulaştırılan konserde İmamoğlu'na, İBB üst yönetimi, oğlu Semih İmamoğlu ve İBB Spor Kulübü'nün genç sporcuları eşlik etti.

Çevrimiçi konser öncesinde, İstanbul Boğazı üzerine kurulan platform üzerinden kısa bir ışık ve ses gösterisi düzenlendi. Ardından sahneyi, rap müziğin usta ismi Ceza aldı.

Ceza'nın verdiği arada sahneye çıkan İmamoğlu, ünlü rapçiye olan beğenisini, “Enerji ve tempon müthiş. İstanbul'a iyi geldi onu söyleyeyim. Enerjinizle, ritminizle çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu İstanbul, size söyleyeyim. Benim kalbimden öyle geçti. Bütün dünyaya buradan güzel bir ritim oluşturalım. Sizlerden İstanbul şarkısı isteriz” sözleriyle dile getirdi.

'Bize özgürlük yakışır'

19 Mayıs'a giden yolun, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başladığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi;

Tam da bu şehrin özgürlüğü kısıtlanmıştı. İşgal altındaydı. Ama Atatürk'ün ruhu, onu gördüğünde, ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış' dedi. Ve o ruh, ‘Geldikleri gibi giderler' cümlesiyle harekete geçti.

Ama Atatürk'ün ruhu, onu gördüğünde, Ve o ruh, ‘Geldikleri gibi giderler' cümlesiyle harekete geçti. Buradan 16 Mayıs'ta yola çıktı, 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'u vardı, ilk adımını attı ve toplumu, milleti canlandırdı. Çünkü bize özgürlük yakışır. Her insana özgürlük yakışır. Bizim milletimize de özgürlük yakışır. Hiç kimse baskı altında kalmasın bu dünyada.

© Fotoğraf : Twitter/İBB İBB Başkanı İmamoğlu'nun kamu zararına neden olduğu iddiasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildi 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı gençlere hediye ederek, aslında ülkenin geleceğinin teminatının onlar olduğunu bize müjdeledi. Biz de bunu coşkuyla kutluyoruz.

'Seneye yüz binlerle bir arada olalım'

"Gerçekten, genç bir cumhuriyetiz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: