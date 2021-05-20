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    Yüzücüler Menderes Eskiçırak-Orhan Ayan-Erhan Turan

    Cumhuriyet'in 100. yılı için 6 kıtada kulaç atarak 2023 kilometre yüzecek

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    Fransa'da yaşayan profesyonel Türk yüzücü Erhan Turan, 2023 yılında olacak Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla farklı bir etkinlik başlattı. 6 kıtada kulaç atarak 2023 kilometre yüzmeyi hedefleyen Turan, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'a gelerek ilk kulacı attı.

    Yüzme sporunda 115 Türkiye rekoru ve Fransa şampiyonlukları bulunan Türk yüzücü Erhan Turan, sıra dışı bir etkinliğe imza atıyor.

    2023 yılında olacak Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşma, 8 bin 888 kilometre bisiklet sürmeye hedefleyen Erhan Turhan, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzeri ilk adımının attığı Samsun'a gelerek burada hedeflerine start verdi.

    Yanındakiler Samsun'un ilk açık su yüzücüsü Menderes Eskiçırak ve yüzücü Orhan Ayan ile birlikte Karadeniz'in hırçın sularına giren Erhan Turan, burada 1.5 kilometre yüzdükten sonra 40 kilometre pedal çevirdi ve 10 kilometre koştu. Erhan Turan, Samsun'dan sonra Karadeniz'in sahil şeridindeki illere de giderek hedefini gerçekleştirme noktasında adım atacak.

    ‘Dünyanın her bir tarafında etkinlikler olacak’

    Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ulusal bir etkinlik düzenlediğini ifade eden Erhan Turan, şunları söyledi:

    "115 Türkiye rekorum var. Türkiye ve Fransa şampiyonluklarım var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olacak 2023 yılında. Bu nedenle ulusal, dünya çapında bir etkinlik hazırlamak istedim. Bu etkinlikte toplam olarak 2023 kilometre yüzme, 2123 kilometre koşma, 8 bin 888 kilometre bisiklet olacak. Bu etkinlikler tabii ilk defa Samsun'dan başlıyor. Atakum Belediyesi'nin yardımıyla buradan başlayarak bütün 6 kıtada, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avusturalya'da etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bazı yerlerde etkinliklerimiz olacak. İznik'i geçerek İznik Gölü çevresinde 95 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu şeklinde etkinlikler olacak. Fransa'da bir yer var. Burada medcezir olayları çok fazla. Su geliyor, gidiyor. Su gittiğinde orada hem koşacağım hem yüzeceğim hem de bisiklete bineceğim. Yani dünyanın her bir tarafında etkinlikler olacak.”
    Profesyonel yüzücü Erhan Turan
    © İHA
    Profesyonel yüzücü Erhan Turan
    Etiketler:
    Cumhuriyet, Yüzücü, profesyonel, Fransa
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