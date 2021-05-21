Çin polisi, 'sahte göğüs' takarak görüntülü görüşmeler üzerinden şantaj yapan erkek dolandırıcılar konusunda uyardı

Çin medyasının bildirdiğine göre ülkedeki bir grup erkek dolandırıcı, sahte göğüs kullanarak birçok kişiyi tuzağa düşürdü. Slikondan yapılmış sahte göğüs ve maske takarak 'çıplak' görüntülü sohbetler yoluyla kandırdıkları erkeklere şantaj yapan kişiler, emniyet güçlerince yakalandı.

Söz konusu görüntülü görüşmelerde kandırdıkları erkeklerin çıplak görüntülerini sosyal medyaya yaymakla tehdit eden dolandırıcılara ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, bu durumun oldukça yaygın olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Haberlere göre, çıplak bir şekilde yapılan sohbet esnasında kurbanlar, sütyen ve iç çamaşırı giyen genç bir kadın ile konuştuklarını zannediyorlar. Ancak erkek dolandırıcılar görüntülü görüşmelerde, silikondan yapılmış bir kadın maskesi ve göğüs kullanıyor.

Yetkililer, 2020'nin ilk altı ayında, sözde “çıplak sohbetler” ile ilgili 9.000'den fazla şantajla ilgili şikayet aldıklarını bildirdi. Emniyet verilerine göre pandemi döneminde en az 10 ayrı şantaj çetesinin tespit edildiği ve 86 suçlunun tutuklandığı belirtiliyor. Söz konusu sahtekarlık videosu Çin sosyal medya ağı Weibo'da paylaşıldı.

Polis, dolandırıcıların, insanları kimlik hırsızlığı ve gaspta kullanılabilecek kişisel bilgileri ifşa etmeye ikna etmek için kılıktan kılığa girdikleri konusunda uyardı.