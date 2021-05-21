Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüz sonucu hamile kalmasıyla yaşadığı psikolojik çöküşü anlattı

Bir müzik yapımcısı tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını ve o sıralarda 19 yaşında olduğunu söyleyen Lady Gaga, "Bana defalarca tecavüz eden prodüktör, sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile halimle beni bir köşeye attı" dedi.

'Tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler'

Yıllar sonra 'psikotik bir kırılma yaşadığını' ve bu durumun kendisini paranoyaya ittiğini söyleyen şarkıcı, "19 yaşındaydım ve bir işte çalışıyordum. Bir yapımcı bana 'Elbiselerini çıkar' dedi. Hayır dedim ve odadan ayrıldım. Bu sefer de bana henüz başında olduğum kariyerimi ve tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler. Cinsel taleplerini sonlandırmadılar ve ben o sıra dondum. Hatırlamıyorum bile" ifadelerini kullandı.

'O kişiyle bir daha yüzleşmek istemiyorum'

Kendisine tecavüz eden kişinin adını asla vermeyeceğini dile getiren 35 yaşındaki olan dünyaca ünlü pop sanatçısı, "Bu #MeToo hareketini anlıyorum, bazı insanların bunu açıklamakta rahat hissetmesini de anlıyorum ama ben rahat değilim ve o kişiyle bir daha yüzleşmek istemiyorum. İyileşmem 2.5 yıl sürdü" diye devam etti.

Lady Gaga, tecavüz olayının ardından yaşadığı psikolojik rahatsızlığının yıllar sonra da devam ettiğini ve 2019'da 'A Star Is Born' adlı film için Oscar ödülünü aldığı zaman bile sürdüğünü söyledi.

Olayın ardından yaşadığı paranoya halinin uzun yıllar peşinin bırakmadığını ve bu yüzden birçok etkkinliğini iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen Lady Gaga, "Bana ait olan vücudumu hissedemiyordum. Haftalarca hasta oldum, kustum, acı duydum. Sonrasında anladım ki yaşadığım acı, tecavüzcümün beni yıllar önce hamile bir şekilde bir köşeye attıktan sonra yaşadığım acıyla aynıydı. O stüdyonun içinde, kilitli kapılar ardında defalarca cinsel istismara uğradığımı hatırladım"

Gaga, 19 yaşında uğradığı tecavüz olayını ilk kez 2014 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı.