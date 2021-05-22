Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten 'sirenli araç' videosuyla ilgili açıklama

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyada tepki çeken videoyla ilgili açıklama yaptı. Büyük, "Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir" dedi.

Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyada tepki çeken 'sirenli araçla emniyet şeridini kullandığı' videoyla ilgili açıklama yaptı.

Bu açıklamayı kişisel Instagram hesabında 'story' olarak yayınlayan Büyük, ilk olarak "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil" dedi.

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"Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır" ifadesini kullanan Büyük, şöyle devam etti: