Koronavirüste son durum: 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 22 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 835 kişinin septomlu, 8 bin 697 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

Öte yandan, ağır hasta sayısı 1876 oldu. 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle birlikte ise iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs 2021 koronavirüs verileri

'Bu güce güvenin'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

'​Nüfusumuzun 3 katından fazla aşı var'

Koca ayrıca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

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