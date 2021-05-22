Bizans döneminden kalma kuyuya moloz doldurdular

Kayseri'de Bizans döneminden kalma kayadan oyma tarihi yapı tahrip edildi. Tarihçi Çetin, “Bizans komutanlarının çevreden topladığı vergiler ve baskınlarla elde ettiği hazineler efsanesi dilden dile dolaşarak günümüze kadar abartılarak gelmiştir. Bu fikir doğrultusunda bazı hazine avcıları bölgeyi kazarak, tarihi katliama yol açmaktadır” dedi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan tek katlı kayadan oyma tarihi yapı, Bizans döneminde komutanlarının karargahı olarak kullanıldı. Bizans döneminden sonra kaderine terk edilen yaklaşık 80 metrekarelik iki girişi bulunan kayadan oyma yapı, zamanla definecilerin tahribatına uğradı. İki odası bulunan tarihi yapının içine yaklaşık 6 metre derinlikte kuyu kazan defineciler, çıkardıkları molozları diğer odaya doldurdu. Molozlarla doldurulan odaya girişler tamamen kapandı.
Tarihi yapının son durumunun içler acısı olduğunu belirten tarihçi Metin Çetin, “Bu topraklar M.Ö. 2 bin yılından itibaren insanların yerleşim yeri olarak kullanılmış. Güzel bir barınak oluşturulmuş, korunaklı bir merkezdir. M.Ö. 2 bin yılından günümüze kadar geçen 4 bin yıl boyunca itinayla korunan, bu bölge Bizansların da ilgisini çekmiştir. Merkezi Erdemli köyünde olan medeniyet haline gelmiştir. Erdemli’ye yakın olması dolayısıyla bu bölge Bizans komutanları tarafından askeri üs olarak kullanılmıştır. Bizans komutanlarının çevreden topladığı vergiler ve baskınlarla elde ettiği hazineler efsanesi dilden dile dolaşarak günümüze kadar abartılarak gelmiştir. Bu fikir doğrultusunda bazı hazine avcıları bölgeyi kazarak, tarihi katliama yol açmaktadır. Kayalık bölgelerde yer alan bazı tüneller hazine avcılarının daha da ilgisini çekmektedir. Hatta içeride havasız kalarak, vefat ettikleri de görülmektedir. Tarihi katliama biran evvel son vererek, bu güzelim toprakların kurtarılması bizim milli borcumuzdur” diye konuştu.
'Burayı hilteyle kazıyorlar'
Gülbayır Mahalle Muhtarı Ümit Karaca ise definecilerin bölgedeki tarihi yapılara zarar verdiğini kaydederek, “Burası Bizans komutanının karargâhıymış. Defineciler 17 yıl önce buraya yakın bir yerde define ararken ölmüşler. Defineciler şimdi de burayı talan etmeye başladı. Her geçen gün buradaki molozlar artıyor. Bu tarihi yerleri tahrip ediyorlar. Yazık, günah. Tarihi yerlerin bu şekilde yok olması insanın zoruna gidiyor. Bu karargâhın giriş bölümünü defineciler kazmış. Bu bölgenin turizme kazandırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Defineciler burada modernleşmişler. Burayı hiltiyle kazıyorlar. Yerin 6-7 metre altına inerek, sağ tarafa doğru gitmeye başlamışlar. Maalesef burayı çok tahrip etmişler” ifadelerini kullandı.
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