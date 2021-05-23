Moskova’da havacılık festivali ‘Gök’ başladı

Moskova Bölgesi’ndeki Ordu, Havacılık ve Donanma ile Gönüllü İşbirliği Topluluğu’nun (DOSAAF) uçak onarım tesislerine ait Çernoe havaalanında başlayan festivali yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Festival kapsamında izleyiciler, uçak ve helikopter modellerinin uçuş performansları, drone yarışları, küçük uçakların çift ve bireysel akrobasisi, paraşütçülerin performansları ve “Perviy Polet" ekibinin gösterilerinin yanı sıra, uçak sporlarında yedi kez dünya şampiyonu olan ve dünyanın en iyi on kadın pilotu arasında yer alan Svetlana Kapanina’nın gösterilerini izleyebilecek.

İki gün sürecek festivalde ayrıca, aralarında Rusya’da faal durumdaki tek Mi-4 helikopteri ve uçuşa hazır hale getirilmesi için gönderilen Mi-6 helikopterinin de olduğu küçük uçak ve helikopter modelleri de sergilenecek.