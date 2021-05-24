Trafik kazasında yaralandı, sağlık çalışanlarıyla polisle saldırdı

Van'da trafik kazasında yaralanan bir adam, 4 sağlık çalışanıyla bir polise saldırdı.

Van'da trafik kazasında ayağından yaralanan bir kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, 3 hemşire ve bir polis memurunu darbettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazaya karışan tarafların daha sonra kavga ettiğini anlattı ve şunları söyledi:

© İHA / MUHAMMER AY-AW265699 Samsun'da bir kişi ihbarla evine gelen sağlık çalışanına saldırdı

'Başka hastaneye nakledildi'

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise trafik kazasının ardından birbirlerini suçlayan taraflar arasında kavga çıktığını, polislerin müdahalesinin ardından yaralıların hastaneye getirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Yaralılardan biri hastanede kendisini muayene eden doktorun nefes borusuna gelecek şekilde yumruk atmış. İğne yapmaya gelen hemşireye ve araya giren polise saldırmış. Çevik kuvvet devreye girmiş. Yaralı başka hastaneye nakledildi. Arkadaşlarımızın ciddi bir durumu yok. Doktorumuzun aldığı darbeden dolayı göğüs ağrısı var."