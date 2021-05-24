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    Çocuk - obezite

    Araştırma: Koronavirüs atıştırma sıklığını yüzde 45 artırdı, uyku düzenini yüzde 75 bozdu

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    Koronavirüs salgını beslenme alışkanlığını ve uyku düzenini de değiştirdi. Yapılan araştırmalar, atıştırma sıklığının yüzde 45 arttığını, evde sık yemek pişirme oranının yüzde 33’lerden yüzde 80’lere yükseldiğini, gıda takviyesi kullanım oranının yüzde 51’den yüzde 60’a çıktığını ve uyku düzeninin yüzde 75 oranında bozulduğunu ortaya koydu.

    Beslenme alışkanlığındaki değişimin obeziteyi tetiklediğini dile getiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ekici, "Obezite, koronavirüsten hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda artırıyor. Kovid-19 ve obezite birlikteliği artık acil bir durum olarak kabul ediliyor" diye konuştu.

    Yüzde 30 geç kalktığı için öğle yemeği yemiyor

    © AA
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    Araştırma sonuçlarındaki verileri paylaşan Doç. Dr. Uğur Ekici, "Sağlıklı beslenme eğilimi yüzde 19’dan yüzde 25’lere yükseldi ancak deneklerin yaklaşık yüzde 50’si 4 kilo aldığını yüzde 10’u ise 4 kilo verdiğini belirtti. Yüzde 10’luk bir kesimin yatmadan 1-2 saat önce atıştırdıkları ortaya çıktı. Evde sık yemek pişirme yüzde 33’lerden yüzde 80’lere yükseldi. Sağlıklı yemek pişirme eğilimi de yüzde 91’lere ulaştı. Deneklerin yüzde 30’u öğle yemeğini geç kahvaltı nedeniyle atlamışlar" dedi.

    Gıda takviyesi oranı yüzde 90'lara ulaştı

    Gıda takviyesi kullanma oranının da yüzde 50’lerden yüzde 90’lara çıktığını belirten Ekici, sözlerine şöyle devam etti:

    "Pandemi nedeniyle uyku düzeni yüzde 75 civarında bozulmuş. Spor yapanların oranı da yüzde 50’lerden 90’lara çıkmış. Bunların hepsi de obeziteyi tetikleyen şeyler. Obezite, ciddi enfeksiyona maruz kalmak ve hastalığı şiddetli geçirmek için risk faktörü. Obez hastalar koronavirüse daha fazla yakalanıyorlar. Akciğer enfeksiyonu ve entübasyon sıklığı bu hastalara daha fazla."

    Kilo alımı çoğaldı, koronavirüs riski artıyor

    Yaklaşık 1,5 yıldır yaşanılan koronavirüs sürecinde kilo alımlarında ciddi oranda artış olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Uğur Ekici, "Amerika’da ölüm sayılarının fazla olmasının sebebi de aslında obezite sayısının fazla olmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Amerika’daki nüfusun yaklaşık yüzde 35’i obez kabul ediliyor. Ülkemizde de bu oran yüzde 30 civarında. Obezite, hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda artırıyor. Yeme içme düzeninin değişmesi ve atıştırma sıklığı kilo almaya sebep olacağı için dolaylı olarak kilo artışı koronavirüs enfeksiyonun sıklığını ve şiddetini artıracaktır. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemli" dedi.

    Obez sayısı koronavirüs hasta sayısından fazla

    © DHA
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    Klinik deneyimlerinden yola çıkarak obez hastaların oranında ciddi artış yaşandığını ifade eden Ekici, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Obezitenin kovid-19 hastalığını artırması ve şiddetlendirmesi gibi bir takım bulgular elde edilince obez hastaların ameliyatlarının ertelenmemesi, bunların acil kabul edilebileceği dünyada kabul ediliyor. Her yerde olduğu gibi bizim hastalarımızda da sayısal olarak ve kilo miktarı olarak artışlar var. Biz de hastaları güvenli şartlar altında hazırlayarak ameliyatlarını yapıyoruz. Tüm dünyadaki koronavirüs enfeksiyonuyla rakamsal olarak obeziteyi karşılaştırdığımızda obez birey sayısı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan birey sayısından çok daha fazla. Sağlıklı beslenme, egzersiz çok önemli."

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Araştırma, Obezite
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