'Charlie parmağımı ısırdı' videosu NFT ile 760 bin dolara satıldı

Bir zamanların viral videolarından 'Charlie bit my finger' (Charlie parmağımı ısırdı) açık artırmada NFT ile 760 bin dolara alıcı buldu. Böylelikle, viral videoya internet üzerinden erişim artık mümkün olmayacak.

Döneminin en viral videolarından biri olan ve 2007 yılında yayınlanmasıyla birlikte 880 milyonun üzerinde görüntülenme sayısına sahip olan video, açık artırmaya sunulmasından kısa bir süre sonra satıldı.

​Charlie ve Harry adında iki kardeşin sevimli görüntülerinin paylaşıldığı 'Charlie parmağımı ısırdı' adlı video , 'Felaket Kız' görseli gibi NFT ile satılan dijital eserler kervanına katıldı.

Davies-Carr ailesi, NFT ile açık artırmaya çıkarılan videodan 690 bin dolar tutarında bir gelir elde etti.

Böylelikle bir bakıma 'telif hakkı' alıcıya verilen videoya erişim, kısa bir süreliğine daha devam etse de artık internet üzerinden sağlanamayacak.