İstanbul'da yangın: Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma operasyonu düzenlendi

İstanbul Eyüp Sultan'da bir binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması yapıldı.

İstanbul Eyüp Sultan Merkez Mahallesi'nde yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması yaptı.