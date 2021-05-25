Yeni iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü sızdı

Apple'nın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone modeline ilişkin yeni görüntüler sızdırıldı.
Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021
Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.
(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm
LeaksApplePro tarafından sızdırılan yeni görüntülerde, iPhone'un yeni modelinin en net hali görülüyor.
Görüntülerde, daha önce sızdırılan görüntülere benzerlik dikkat çekiyor. Yeni modelde, eleştirilere neden olan çentik ise 1 santimetreden fazla küçülüyor.
Öte yandan, yeni model için Apple'ın, tedarikçisi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı bildirilmişti.
Firmanın yeni cihazını, İphone 13 veya İphone 12s adıyla eylül veya ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.
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