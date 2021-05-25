Moderna: Kovid-19 aşımız ergenlerde de etkili ve güvenli

ABD'de 12-17 yaş arası 3732 çocukla Moderna'nın Kovid-19 aşısının Faz 2/3 klinik deneyleri yapıldı. Kan testlerine göre aşı daha önce yetişkinlerde görülen bağışıklık tepkisini ergenlerde de sağladı. Aşının genelde iyi tolere edildiği ve güvenli olup olmadığına dair önemli bir endişe belirlenmediği belirtildi.

Koronavirüse karşı acil kullanım yetkisi bulunan Moderna aşısının ergenlerde de etkili ve güvenli olduğuna dair açıklama yapıldı. Açıklama, BioNTech-Pfizer aşısının gençler ve ergenler üzerinde kullanılmasına onay verilmesi sonrası geldi. BioNTech-Pfizer ile Moderna aşıları, mRNA denilen yeni bir teknolojiye dayanmalarıyla diğer aşılardan ayrılıyor.

ABD'de 12-17 yaş arası 3732 çocukla Moderna aşısının Faz 2/3 klinik deneyleri yapıldı. Kan testlerine göre aşı daha önce yetişkinlerde görülen bağışıklık tepkisini ergenlerde de sağladı.

Moderna says its Covid-19 vaccine is safe and appears to be effective in children ages 12 to 17 after review of latest trial https://t.co/fRJ5XtmWMe — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 25, 2021

İlk bulgular yüzde 100 aşı etkinliği yönünde

Dünya Aşı Kongresi tarafından 'en iyi' seçilmiş Moderna aşısının bu deneyi özel olarak etkililik ölçmek için tasarlanmadı. Ancak ilk bulgulara göre aşı yapılan çocukların hiçbiri ikinci dozdan sonra Kovid-19'a yakalanmadı. Sadece plasebo verilen 4 çocuğun Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun 'yüzde 100 aşı etkinliğiyle tutarlı olduğunu' duyuran Moderna, daha fazla veri toplandıkça rakamın değişebileceğini ekledi.

İlk doz orta düzey hastalığı önlüyor

Aşının tek dozdan sonra ne kadar işe yaradığını da gözden geçiren Moderna, Kovid-19'un iki-üç değil de bir belirtisinin gözüktüğü orta düzey hastalığı önlemekte yüzde 93 etkili olduğunu söyledi. Aşının genelde iyi tolere edildiğini ve güvenli olup olmadığına dair önemli bir endişe belirlenmediğini de belirtti. İkinci doz yapıldıktan sonraki olası yan etkiler başağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, titreme, iğne vurulan yerde acı olarak sıralandı.

FDA yolcusu

Moderna, bu sonuçları haziran başında ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sunarak ergenlerde acil kullanım yetkisi talep edeceğini ve akademisyenler tarafından incelenmesinin ardından bilimsel dergide yayımlayacağını açıkladı. Halihazırda Moderna aşısı 18 yaş ve üstündekilerde kullanılıyor.

ABD'de 16 yaş ve üstündekilere yapılan BioNTech-Pfizer aşısına bu ay 12-15 yaş arasındakiler için de acil kullanım yetkisi verilmişti.

Küçük çocuklar üzerinde deneyler yapılıyor

Aynı zamanda hem BioNTech-Pfizer hem de Moderna aşılarının 6 ay ile 11 yaş arasındaki küçük çocuklarda kullanımıyla ilgili deneyler devam ediyor. Bu grupta doz ayarlamasının öneminden ötürü deneylerin öncekilerden daha uzun sürmesi bekleniyor.