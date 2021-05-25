Nusret Gökçe, Las Vegas'ta şube açıyor

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Las Vegas'ta da bir şube açmaya hazırlanıyor. Amerikan medyası yeni açılacak şube için Gökçe'nin 'arka plandaki ortaklarının Ferit Şahenk ve Rotem Rosen' olduğunu iddia etti.

Kasap çıraklığı ile et sektörüne giren Nusret Gökçe, bir süre sonra et pişirme ve tuzlama tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'da tek şubeyle başladığı restoran markası zincir haline geldi.

Instagram'da 32.5 milyon takipçisiyle dikkatleri çeken Gökçe, dünyanın farklı yerlerinde yatırım yapmaya devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre; altı ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et ABD'deki yatırımlarını genişletti. Gökçe'nin, Los Angeles'tan sonra Las Vegas'ta da restoran açacağı belirtildi.