Malatya'da 5 gündür kayıp olan Yunus Akan'ın cesedi kuyuda bulundu

Malatya'da, 5 gün önce kaybolan Yunus Akan'ın, cesedi Hekimhan ilçesinde bir su kuyusunda bulundu. Akan’ın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakimhan ilçesinde işsiz olduğu ve 1 yıl önce nişanlandığı belirtilen Yunus Akan 20 Mayıs günü evden çıktı. 26 yaşındaki Akan’dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, bulunması için arama çalışması başlattı.

DHA'nın haberine göre akşam saatlerinde ise Güzelyurt Mahallesi’nde vatandaşlar kuyuda bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin Yunus Akan’a ait olduğu belirlendi. Yunus Akan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.