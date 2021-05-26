Üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesine yaşanan olayda, çiğ köfte dükkanında çalışan ve siparişe giden 20 yaşındaki Abdullah Barış Çay, kullanmış olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beton mantar dubaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken,olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, acı haberi alan talihsiz gencin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Çay’ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenildi. Adrese gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.