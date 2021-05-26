ABD'li aktör John Cena, Tayvan'a 'ülke' dediği için Çinli hayranlarından özür diledi

ABD'li aktör ve bir zamanların WWE (Amerikan Güreşi Federasyonu) güreşçisi John Cena, bir röportajında Tayvan'ı 'ülke' olarak tanımladığı için tepki gösteren Çinli hayranlarından özür diledi.

Tayvan televizyon kanalı TVBS'ye röportaj veren John Cena, rol aldığı 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin son filmi hakkında değerlendirmelerde bulunurken filmin yayınlanacağı ilk ülkenin Tayvan olabileceğini söyledi.

Aktörün röportajda Tayvan'ı ülke olarak nitelemesi Çin kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Sosyal medya üzerinden oyuncunun ifadesine yönelik olumsuz tepki belirten birçok yorum yapıldı.

Cena, tepkiler üzerine Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da Çince yaptığı video paylaşımda, "Bir röportaj esnasında hata yaptım. Şu an söylemek istediklerim çok önemli. Çin'e saygı duyuyorum ve Çin halkını seviyorum. Oldukça üzgünüm. Hatam için gerçekten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

​Öte yandan, oyuncunun Çinli hayranlarından özür dilemesi, ülkesinde farklı tepkilere neden oldu. ABD'li bir senatör, oyuncunun özür videosunu 'acınası' olarak niteledi, sosyal medya kullanıcıları da aktörü 'korkak' olmakla suçladı.