Roscosmos, ‘Süper Ay’ın görüntüsünü yayınladı

Roscosmos’un internet sitesinde ‘Süper Ay’ın görüntüleri yayınlandı. Fotoğraf Aist-2D uydusu tarafından, Ay, Dünya’ya en yakın mesafedeyken çekildi.

Roscosmos’un Twitter’daki açıklamasında, “Bu sabah Ay, Dünya’ya bu yıl en yakın mesafedeydi. Bu olaya Süper Ay adı veriliyor. Dünya’dan 490 km yüksekte yer alan Rus Aist-2D uydusu, o sırada gezegenimizin doğal uydusunun fotoğrafını çekti” ifadeleri kullanıldı.

Сегодня утром Луна подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние — данное явление называют #Суперлуние 🌕



📸 Российский спутник #Аист2Д, находящийся на высоте 490 км от Земли, сфотографировал в этот момент наш естественный спутник pic.twitter.com/FhOvBD6URJ — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 26, 2021

​Aist-2D 28 Nisan 2016’da Soyuz-2.1a füzesi ile taşınmıştı.