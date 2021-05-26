Üsküdar'ın Çengelköy mahallesinde asker uğurlama konvoyuna çekici üzerindeki araçla katılanlar görüntülendi. Konvoy bir ara sokakta son buldu. Herhangi bir güvenlik önleminin bulunmadığı araçtakiler, çekici seyir halinde olduğu sırada dans ederek eğlendi.
Trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan 'çekici üzerinde konvoya katılım', çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyuna katıldılar https://t.co/e1Ec8wsi77 pic.twitter.com/BZnJ3u0CYl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2021
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