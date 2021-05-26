Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyuna katıldılar

İstanbul'da asker eğlencesi için yapılan konvoya bir araç çekicisinin üzerinde yer alan araçla katılanlar olduğu görüldü.

Üsküdar'ın Çengelköy mahallesinde asker uğurlama konvoyuna çekici üzerindeki araçla katılanlar görüntülendi. Konvoy bir ara sokakta son buldu. Herhangi bir güvenlik önleminin bulunmadığı araçtakiler, çekici seyir halinde olduğu sırada dans ederek eğlendi.

Trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan 'çekici üzerinde konvoya katılım', çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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