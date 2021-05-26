NASA'dan Türkiye paylaşımı: 'Hey İstanbul, parlıyorsun!'

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı.
Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.
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İmamoğlu'ndan NASA'ya teşekkür mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, NASA'nın paylaşımına Twitter üzerinden yanıt verdi.
İmamoğlu, paylaşımında, "Hey NASA, bu gece bize İstanbul'un uzaydan da harika göründüğünü hatırlattığın için teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.
Hey @nasa, thanks for reminding us tonight that Istanbul looks just as gorgeous from space! 🪐 pic.twitter.com/MF52Gfy8ss— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) May 26, 2021
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