Lockheed Martin ile General Motors'dan otonom Ay aracı üretmek için işbirliği

Lockheed Martin ile General Motors, Ay'a gönderilecek astronotların hem manuel hem de otonom şekilde kullanabileceği bir uzay aracı üretmek için bir araya geldi.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin ve otomobil üreticisi General Motors (GM), ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay görevlerinde kullanması için bir uzay aracı geliştirmek üzere işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Kamuoyuna bugün duyurulan projenin henüz NASA'dan ödeme almadığı belirtildi.

Şirketler, araçların NASA'nın 2024'te Ay'a yeniden gitmek için başlattığı Artemis programında kullanılmasını hedefliyor.

Hafif ve dayanıklı olacağı belirtilen araçlarla, 2024 görevine katılacak astronotların Ay'da 1970'lerin Apollo astronotlarından daha ileri ve daha hızlı şekilde keşif yapmasını amaçlanıyor. Zira, o zaman kullanılan Ay araçları, indikleri noktadan 7.6 kilometre uzağa kadar gidebilmişlerdi.

Şirket yetkililerine göre, tasalanana araç, aynı anda iki astronot taşıyabilecek kapasitede olacak ve hem manuel hem de otonom şekilde çalışabilecek.

Eski bir NASA yöneticisi olan ve şu anda Lockheed Martin’in Ay keşiflerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Kirk Shireman, otonom özellik sayesinde araçların astronotları Ay'ın güneyindeki karanlık bölgeler gibi tehlikeli noktalardan güvenli bir şekilde uzak tutmaya yarayacağını belirtti.

Shireman, araçlar sayesinde bu karanlık köşelerden toplanan donmuş suların, içmek, bitki yetiştirmek ve roket yakıtı oluşturmak için de kullanılabileceğini söyledi.

Araçların henüz geliştirilme aşamasında olduğunu söyleyen Shireman, "(Araçların) Olabildiğince hafif, güçlü ve uzun ömürlü olmasını istiyoruz" dedi.

Şirketler ayrıca projeleriyle ilgili bir tanıtım filmi de paylaştı.

NASA, SpaceX ile çalışmaları durdurma kararı almıştı

Mayıs ayının başında NASA'nın Artemis projesi için uzay aracı arayışında iki ezeli rakip Jeff Bezos ve Elon Musk, Blue Orijin ve SpaceX aracılığıyla yeniden karşı karşıya gelmiş ancak NASA, SpaceX ile projeye devam edeceğini açıklamıştı.

Blue Origin, Dynetics ve SpaceX'in projelerinin değerlendirilmesinden sonra 2.9 milyar dolarlık anlaşma Elon Musk'ın şirketi ile gerçekleşmişti.

Ancak Blue Origin, NASA'nın bu kararına itiraz ederek Hükümet Sorumluluk Bürosu'na bir protesto başvurusunda bulunmuştu. Bu protestoya Dynetics de eklenmiş ve bunun üzerine NASA bir süre projeyi durdurma kararı almıştı.

NASA sözcüsü Monica Witt, 26 Nisan'da yapılan itirazlar sonucunda sorunlar çözülene kadar projenin askıya alındığını duyurmuştu.

NASA'nın Artemis programı kapsamında 2024'ten önce iki deneme uçuşu gerçekleştirilmesi bekleniyor. Artemis-I ve Artemis-II adı verilen bu denemelerde, SLS roketi ile fırlatma ve Orion uzay aracı ile denemeler yapılacak.