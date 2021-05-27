Fedon: Şimdiki gençlere taş çıkartırız

Şarkıcı Fedon, sosyal medya hesabından 2 eski Hollywood yıldızıyla kendi vücudunu paylaştı.

Fedon, kendisi ve Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger’in vücudunu paylaşarak “Üçümüz de 75 yaşında olan ihtiyar delikanlılarız. Şimdiki gençlere taş çıkartırız” dedi.