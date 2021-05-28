Bursa'da ayı alarmı: 'Bu işin şakası yok, hayvan bir anlık gaflete uğrar, hepimizi götürür'

Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi ve mahalle genelinde ayı araması yapıldı. Yapılan aramalarda ise herhangi bir ayı bulunamadı.

Bursa'da Uludağ'ın yamaçlarından yerleşim alanlarına indiği iddia edilen ayılar mahalleliyi sokağa döktü.

Ayıyı merak eden çok sayıda insan sokaklara dökülürken, polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi.

Uyarı yapan polis, "Bu işin şakası yok, hayvan bir anlık gaflete uğrar, hepimizi götürür" dedi.

Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi ancak herhangi bir ayı bulunamadı.

Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.