CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Oktay Sındır, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Ziynet Sertel’in yaşamını yitirmesine dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sındır paylaşımında, “Sevgili dostum, yol arkadaşım, milletvekilimiz Atila Sertel’in değerli hayat arkadaşı gazeteci, yazar Ziynet Sertel’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, Atila vekilimize, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

Öte yandan, yarın Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ziynet Sertel’in son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.