Kayıt
07:14 28 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürmüştü: Bebeğin babası olduğu ortaya çıktı

    © DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1044602557_0:0:1486:835_1200x675_80_0_0_976d22feb32c0eddfb9a73d998fa9909.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202105281044602587-bebek-benden-degil-diyerek-hamile-esini-oldurmustu/

    Konya'da 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i, karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını söyleyerek tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer, yapılan DNA testi sonucu ölü bebeğin babası çıktı.

    Konya'nın Çomru ilçesinde yaşayan Ali Rıza Yüzer, geçen yıl 16 Aralık'ta 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i tüfekle 5 el ateş ederek öldürmüştü.

    Sadife Yüzer kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. Sadife Yüzer yaşamını yitirirken, jandarmaya teslim olan Ali Riza Yüzer, tutuklandı. 

    Ali Rıza Yüzer hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Rıza Yüzer'in ifadesine yer verildi.

    'Ev işlerini yapmadığı için tartışıyorduk'

    Eşi ile arasında geçimsizlik olduğunu belirten Yüzer, "Olaydan yaklaşık 3-4 gün önce aramızda yeniden tartışma ve kavga oldu. Bu tartışma sırasında eşim bana 'çocukların ikisi senden' değil dedi. Ben de evden kendimi uzaklaştırarak sakinleştirdim. Zaten her gün eşimle ev işlerini yapmadığı için tartışıyorduk. Olay günü yine bu nedenle tartıştık. Eşim yine bana hitaben 'karnımdaki çocuk senden değil' dedi. Ben kendimi bir anda kaybettim. Evde içi dolu olarak bulunan tüfeğimi alarak 5 el ateş ettim. Tüfek bana dedemden kaldı. Daha sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım hemen ambulansı aradım. Sağlık çalışanları eşimi yere yatırıp kanayan yarasına tampon yapmamı istedi. Ben de bornozla eşime tampon yaptım ardından jandarmayı aradım" dedi.

    DNA testi yapıldı

    Sadife Yüzer, Ali Rıza Yüzer ve ölü bebekten örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA testinde çocuğunun biyolojik babasının yüzde 99.99 Ali Rıza Yüzer olduğu tespit edildi.

    Ramazan Menek
    © DHA
    8 aylık hamile eşini öldüren Ramazan Menek yakalandı
    İddianamede 'Atılı suçu hafifletmek maksadıyla çelişkili ifadelerde bulunduğu, alınan örneklerle çocuğun biyolojik babasının şüphelinin kendisi olduğu, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği' belirtildi.

    Yargılaması başladı

    Ali Rıza Yüzer’in bugün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya Yüzer, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yönetimiyle katılırken, öldürülen Sadife Yüzer'in ailesi de salonda hazır bulundu.

    'Çok üzgün ve pişmanım'

    Ali Rıza Yüzer, duruşmadaki savunmasında "Çok üzgün ve pişmanım. Yaptıklarımın doğru olmadığını biliyorum. 4-5 yıldır eşimle aramızda tartışmalar ve kavgalar oluyordu. Eşim bu tartışmalarımızda çocukların benden olmadığını, kuzenim S.Y. ile birlikte olduğunu söyledi. Bu nedenle kavga ettik ve kendi annem ile kayınpederimi eve çağırdım. Kayınpederim dışarıda eşimle görüştü ve bana ‘seni kızdırmak için söylemiş' dedi. Aile büyükleri araya girince tekrar yaşantımıza devam ettik. Ancak kuşkularım iyice arttı. Evde başka erkeklere ait iç çamaşırı ve kıyafetler buluyordum. Sorduğum zaman ise benim olduğunu söylüyordu. Bu nedenle de tartıştık ve ailesini çağırdım. Karakolluk olduk. Karakolda barıştık ve yuvamı yıkmamak, çocuklarım için bazı şeyleri görmemezlikten geldim. Ama o sürekli olarak çocukların benden olmadığını söylüyordu.'' 

    Daha önce bir DNA testi daha yaptırmış

    Gaziantep Adliyesi
    © İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN
    Hamile eşini döverek öldüren erkek beraat etti: 'Ceza alırsam 3 yaşındaki kızım mağdur olur'
    Eşinin ifadeleri üzerine çocuklarından biri ile daha önce DNA testi yaptırdığını belirten Yüzer, "Psikolojik olarak yıkılmıştım. DNA testi için internetten araştırmalar yaptım. Daha önce oğlumla DNA testi için kan verdim. Ama sonucu almadım. Olumlu ya da olumsuz laf söz olur, diye sonucuna bakmadım. Babasını kaybettikten sonra eşimin psikolojisi de çok bozulmuştu. Bebeği düşürmek için hap içmişti. Ben elimden geleni yaptım. Olay günü de 'Karnındaki çocuk senden değil' dedi. Tartıştık. Asılı bulunan tüfeği aldım ve doldurdum. Sonra hedef gözetmeksizin 5 el ateş ettim. Eşime tampon yapıp sağlık ekibi ve jandarmayı aradım" diye konuştu. 

    'Babasının mezarına gitmesini bile istemiyordu'

    Mahkeme heyeti, öldürülen Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız'ı da dinledi. Yıldız, "Ali Rıza’nın söyledikleri her şey iftira. Ablamın telefonu bile yoktu. Babasının mezarına bile Ali Rıza izin vermeden gidemiyordu. Ablamın hayatında sürekli şiddet vardı. Ablamın kolunu kırdı ve tedavisini geç yaptırdı. Kırık kolla ablama 2,5 ton kömür taşıttı. Gecenin 12'sinde ablamı tarlaya gönderip çalıştırıyordu. Ablama hapis hayatı yaşattı. 2018 yılında ablamı dövdüğü için ablam bize gelmişti. Evimizin önüne gelip havaya ateş açtı. Ben ablamı neden dövüyorsun dediğimde bana da tornavida çekti" dedi.

    Mahkeme heyeti Ali Rıza Yüzer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Cinayet, Kadına karşı şiddet, Kadına şiddet, Kadın, Konya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmiştim'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet