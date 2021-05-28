Burdur’da bir çiftçinin, tarlasına inen Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsüyle diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Paraşütçüden Alman çikolatası isteyen ve 'ekinlerine zarar verdiği için' tepki gösteren çiftçi, "Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada" dedi.

Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur’un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Ekili alanda paraşütçüyü gören Öz ise, ilk başta neye uğradığını şaşırdı ardından paraşütçünün yanına giderek cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı.

'Sorry Sorry diyorsun da niye iniyorsun'

Öz'ün “Ne yapıyorsun. Nerelisin sen. Yabancı bu herhalde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun” sözlerine, Kanadalı yamaç paraşütçüsü az Türkçesiyle “Sorry” (Üzgünüm). Acil iniş yaptım” yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Öz, “Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin” dedi.

'Alman çikolatası ver'

Ardından bölgeye paraşütçünün arkadaşlarının geldiğini gören Öz, “Vallahi akrabaları geldi yemin olsun. Bana bir şey etmezler dimi? 2 bin lira borcun var, yoksa Alman çikolatası ver” ifadelerini kullandı.

Burdurlu çiftçi, tarlasına acil iniş yapan Kanadalı paraşütçüden Alman çikolatası istedi: Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun, çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada https://t.co/ozKELLTXn7 pic.twitter.com/gMGgO9h09P — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 28, 2021

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